Güllü'nün kızının uyuşturucu test sonucu açıklandı

Güllü adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre;Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan alınan saç ve kan örnekleri Bursa Adli Tıp kurumu tarafından incelendi ve örneklerde uyuşturucuya rastlanılmadı.

Kurum tarafından hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.