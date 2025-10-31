Güllü'nün ölümü: Kızı Gülter'in yeniden ifadesi alındı, WhatsApp yazışmaları soruldu
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili mekan sahibinin WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak gösterdiği suç duyurusunun ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı. Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederken, "Ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" ifadelerini kullandı.
Yalova'da 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bir kez daha ifadesi alındı.
Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ferdi Aydın'ın iddiasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı.
Kendisine soruşturma dosyasındaki WhatsApp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" savunmasını yaptı.
Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine ait olduğunu kabul ettiği mesajlarda, annesine yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: "Ölsün", "Ölmüyor", "Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün."
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulu, hukuki süreci etkileyecek açıklama ve paylaşımlar için suç duyurusunda bulunmuştu.
Gülter ve Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, gerçeğe ve dosyadaki delil durumuna tamamen aykırı, haksız ve vicdanları yaralayıcı bir dezenformasyon sürecinin yürütüldüğünü ifade etmişti.
Uçanok bu süreçle ilgili olarak, "Zaten büyük bir acı ve yas içerisindeki, annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Her birey gibi, yaslarını yaşamalarını ve devam etmeye çalıştıkları günlük hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini imkansız kılmaktadır" açıklamalarında bulundu.
Açıklamasında, kamuoyundan hukuki sürece ve henüz gencecik yaşlarında annelerini kaybeden müvekkillerinin acılarına saygı duyulmasını, sürece vicdani ve hukuki açıdan yaklaşılmasını rica ettiklerini belirten Uçanok, "Müvekkillerimizin masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki her türlü yayınların durdurularak olay üzerinden ün kazanmaya çalışan üçüncü kişilere prim verilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla, tarafımızca gerekli hukuki başvurularda bulunulmuş olup benzer yayınlara devam edilerek müvekkillerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda müvekkillerimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz" ifadelerine yer vermişti.