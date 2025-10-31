Güllü'nün ölümü: Kızı Gülter'in yeniden ifadesi alındı, WhatsApp yazışmaları soruldu

Yalova'da 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bir kez daha ifadesi alındı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ferdi Aydın'ın iddiasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı.

Kendisine soruşturma dosyasındaki WhatsApp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" savunmasını yaptı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine ait olduğunu kabul ettiği mesajlarda, annesine yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: "Ölsün", "Ölmüyor", "Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün."