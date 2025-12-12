Güllü'nün ölümü: Kızı ve arkadaşıyla ilgili haberlere suç duyurusu

Yalova'da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında yapılan haberler ve bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Uçanok, Gülter ve Ulu'nun gözaltı süreçleri öncesinde ve sonrasında bazı bilgi çarpıtmalarının olduğunu öne sürerek, müvekkillerinin Çınarcık ve Yalova'da dışarıya çıkamaz hale geldiğini söyledi.

Müvekkiline haksız yere medya üzerinden mobbing yapıldığını savunan Uçanok, "Müvekkilim adeta toplum karşısında katil ilan edildi. Çok basit bir ihtiyacını karşılamak üzere dahi dışarıya çıkamadığı için bir dönem Çınarcık'ta Gökhan adında bir arkadaşının evinde ikamet etti. Onun dışında Sultan Nur Ulu'nun da evinde kaldığı zamanlar oldu. Bu dönemlerde birkaç kez bazı kişiler tarafından takip edildiğini fark ettik. Biz de kendisine bir süre Yalova ve Çınarcık'ta bulunmamasını tavsiye ettik." dedi.

Gülter'in, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan aile yakınları Tuğba Y'nin evine kendisinin önerisiyle gittiğini anlatan Uçanok, şöyle devam etti:

"Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Ben de çok güvendiği Tuğba ablasına gidip bir süre kalmasını istedim. Arkadaşı Gökhan'ın evi bir süre izlenmeye başlandı. Tuğyan korktu. Bir yandan toplumda, internet ortamında bir linç, sabahlara kadar yapılan yayınlar ve telefonuna gelen tehdit mesajları var. 'Kaldığım evin etrafında izleniyorum' diye ifade ver ya da 'Tuğba abla ve eşinde kal. Orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğin olmadığı için gidip İstanbul'da ifade ver' dedim."

Daha sonra Gülter'in İstanbul'daki aile yakını Tuğba Y'nin evine gittiğini bir süre sonra da takip edildiği için orada polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu anlatan Uçanok, şikayet yapılmasıyla ilgili tutanaklarının bulunduğunu belirtti.

"ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURULARI DİLEKÇELERİ HAZIRLADIK"

Gerçeğe aykırı bilgilerin halkı yanıltıcı bir şekilde medya organlarında paylaşıldığını dile getiren Uçanok, Gülter, Çiğdem D.E. ve Tuğba Y'nin aralarında geçen mesajlaşmaların yurt dışına kaçmayacaklarının delili olduğunu ileri sürdü.

Toplumda haksız yere infial yaratıldığını ve bu durumun çok tehlikeli boyutlara gittiğini belirten Uçanok, "Çok çirkin bir şekilde bir avukat olarak şahsıma da yapılıyor. Meslektaşıma da saldırılar yapılıyor ama bizim elimiz de armut toplamıyor. Biz bu konularla ilgili çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları dilekçeleri hazırladık. Bunların bir kısmını sunduk, devamını sunacağız. Sürecin sonunda benim müvekkilim aklanacak ama ona bu kabus dolu günleri yaşatanların yanına da hiçbir şey kar kalmayacak." açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK'ın hazırladığı ses analiz raporuyla ilgili haberlerin bazı basın organlarında yer aldığını hatırlatan Uçanok, bunlarla ilgili bir kısım başvurular yaptıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

***

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükselmişti.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 olmuştu.

YALOVA CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtmişti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, "Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güllü'nün ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirmişti.

Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine eklemişti.