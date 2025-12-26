Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: "Dış kuvvet ve temas" detayı

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozacak "dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespiti yer aldı.

Arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamladı.

DENGESİNİ BOZAN KUVVET TESPİTİ

Sabah'ın haberine göre, 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan "bir dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Raporda, sanatçının güvenlik önlemleri aldığı vurgulanırken intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı da belirtildi.

Ayrıca, daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığına raporda yer verildi.

SULTAN NUR ULU’NUN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını dile getirdikten sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan ve serbest bırakılan Arif Ulu'nun ifadesine ulaşıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez Güllü ile telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı.

Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

"OLAY GÜNÜ KIZIMI ARADIM"

Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı;

"Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı."

"KORKUTMAK İÇİN ATTIM"

Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

"KIZIM YURT DIŞINA KAÇACAKSA, BEN KAÇIRIRIM"

Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu:

"Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."

"HER SEFERİNDE OLAYI AYNI ŞEKİLDE ANLATTI"

Kızına Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim."

Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.