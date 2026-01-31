Güllü'nün ölümünde ilişkin ek bilirkişi raporunda yeni ayrıntı: ''Tanık ifadesiyle çelişki yok''

Arabesk sanatçısı Güllü’nün pencereden düşerek ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu tartışma yarattı.

Raporda, düşmenin dış bir kuvvetle gerçekleşmiş olabileceği ve sırtüstü düşüş tespiti yer almıştı. Rapor ile tanık Sultan Nur Ulu’nun “cinayet” iddiasının teknik olarak çelişmediğini belirtildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, sanatçı Gül Tut’un “pencereden düşerek” hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan ek bilirkişi raporu karışıklık yarattı.

Soruşturma ile ilgili aktarılan bilgilere göre, Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ile ek bilirkişi raporunun çelişmediği söylendi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olayın cinayet olduğunu öne sürmüştü. Ulu, ifadesinde Tuğyan’ın annesi Güllü’yü bacaklarından tutarak pencereden attığını iddia etmişti.

Dosyaya giren ek bilirkişi raporunda ise Güllü’nün düşerken pencereden dışarıya bakar pozisyonda değil, sırtüstü düştüğüne dair tespitler yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SULTAN'IN İFADESİ İLE ÇELİŞMİYORMUŞ

Savcılığın, bilirkişi raporundaki teknik veriler ile tanık Sultan’ın beyanlarını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor.

Sabah’ın haberine göre, Sultan’ın “Güllü itilme anında pencereye dönüktü” yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimiyle çelişmediği kaydediliyor. Güllü’nün arkasından bacaklarından tutulduğu sırada refleksle kendini odaya çevirmiş olabileceği ve pencere kenarına tutunma çabasının doğal bir savunma refleksi olarak değerlendirilebileceği aktarılıyor.

Bilirkişi raporunda ayrıca düşmenin dış bir kuvvetle gerçekleşmiş olabileceğine dair teknik tespitlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak yalnızca belirli bölümlerin esas alınarak yapılan yorumların kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, soruşturmanın sadece bir ifade ya da rapora dayanmadığını, tüm bulgular ışığında nihai değerlendirmenin yapılacağını belirtiyor.