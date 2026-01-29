Güllü soruşturmasında para, tehdit ve altın iddiası: Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifadesinde olay günü gönderilen pencere fotoğrafını "Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" sözleriyle anlattı.

Eminoğlu, Tuğyan Gülter'in annesiyle para ve altın nedeniyle sürekli kavga ettiğini, tehdit içerikli mesajlar paylaştığını öne sürdü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak gözaltına alınan Kervan Eminoğlu'nun savcılık ifadesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Eminoğlu, 2021'de Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını, 2023'te Yalova'ya taşındığını ve Tuğyan ile 2024 Nisan'da Whatsapp üzerinden tanıştıklarını söyledi.

"KAVGALARININ SEBEBİ HEP PARA KONUSUYDU"

Sabah'ta yer alan habere göre, Eminoğlu, Tuğyan'ın annesinin yanına gittiğinde "sürekli kavga" ettiklerini, tartışmaların para nedeniyle yaşandığını öne sürdü. İfadesinde, "Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.

Tuğyan'ın annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle kızgın olduğunu belirten Eminoğlu, "Annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu" dedi. 17 Mayıs'ta İstanbul'a gittiğinde Tuğyan'ın peşinden geldiğini anlatan Eminoğlu, mesajlaşmalarında "annem gebersin" ifadesinin geçtiğini ileri sürdü.

DARP VE TEHDİT İDDİALARI

Eminoğlu, Tuğyan'ın annesine yönelik "darp ettirme, kemiklerini kırdırma" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü. İlişkileri boyunca sık sık barışıp küstüklerini belirten Eminoğlu, 17 Mayıs'ta ailesiyle tehdit edildiğini, araca "yasaklı madde koyacağını" söylediğini iddia etti.

Güllü'nün evinin penceresine ilişkin fotoğraf sorulduğunda Eminoğlu, olay günü İstanbul'da dışarıda olduğunu, arkadaşına fotoğraf attığını, Tuğyan'ın da "ne şekilde fotoğraf atacağını göstermek" için odasının fotoğrafını gönderdiğini söyledi. Eminoğlu, "Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" dedi.

"PARAMI VE PIRLANTA YÜZÜĞÜMÜ ÇALDI"

Eminoğlu, Tuğyan'ın çantasından 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü çaldığını öne sürdü. Olaydan sonra 5 bin dolar istendiğini, "ses analizi" için talep edildiğinin söylendiğini, parayı vermediğini ve ardından tehdit edildiğini iddia etti. Suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü ancak iki avukatın eşiyle konuşmasının ardından vazgeçtiğini söyledi.

***

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Yalova Adliyesi'nde "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.