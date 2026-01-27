Güllü soruşturmasında yeni gelişme

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eminoğlu, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürecinde Gülter'in sevgilisi Eminoğlu da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Eminoğlu hakkında soruşturma dosyası kapsamında yeni bir adım atıldı. Eminoğlu'nun Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Bu kapsamda kendisinden kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi.

Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilen Eminopğlu'nun adli kontrol süreci devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkililer, elde edilecek adli tıp bulgularının dosya açısından önem taşıdığını vurguladı.