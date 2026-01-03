Güllü ve kızının ses kayıtları ortaya çıktı
Şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Gülter’in “Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum” dediği, Güllü’nün ise kızına “Sen benim gözümün nurusun” diye karşılık verdiği duyuluyor.
İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; Güllü ve kızı Gülter arasında geçen bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.
"BEN SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE"
Kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:
Tuğyan: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.
Güllü: Sen benim gözümün nurusun.
Tuğyan: Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.
Güllü: Ne güzel söyledin.