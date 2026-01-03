Güllü ve kızının ses kayıtları ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümü ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaydettiği ses kayıtları ortaya çıktı.

Gülter'in erkek arkadaşına gönderdiği ses kayıtlarında annesine "Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum" dediği ve Güllü'nün ise "Sen benim gözümün nurusun" dediği öğrenildi.

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; Güllü ve kızı Gülter arasında geçen bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

"BEN SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE"

Kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:

Tuğyan: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.

Güllü: Sen benim gözümün nurusun.

Tuğyan: Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.

Güllü: Ne güzel söyledin.