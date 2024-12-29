Güllük talanı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı’nda, ICC Güllük Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan yat limanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Bölge halkının yoğun itirazlarına rağmen alınan bu karar, yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tepki topladı.

Güllük Körfezi Koruma Platformu’ndan Neşe Tunçer, projenin halkın yaşam alanlarına ciddi zararlar vereceğini belirterek, şunları söyledi: “Proje, ÇED raporu, itirazlara rağmen onaylandı. 500 itiraz dilekçesi verildi. ÇED raporu pek çok eksik bilgi içeriyor.” Tunçer, projenin sosyal etkilerinin de dikkate alınmadığını vurgulayarak sürecin şeffaf yürütülmediğini söyledi Tunçer şöyle devam etti: “Kümülatif etki değerlendirilmesi yapılmamış. Deniz trafiği hesaplarında, bölgede planlanan diğer liman ve marinalar göz önünde bulundurulmamış. Kurum görüşleri ve işletme sözleşmesi gizlenmiş. Bu süreçte halkın sağlıklı çevrede yaşama hakkı ve projeye karşı ‘hayır’ deme hakkı yine gasp ediliyor.”

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ÖNEMLİ DOĞA ALANI

260 yat kapasiteli olarak planlanan proje, "önemli doğa alanı" sınırları içerisinde bulunuyor. Proje sahasında, mevcut iskele ve taş dolgu alanı üzerine 4 bin 357 metrekarelik yeni bir rıhtım inşa edilmesi planlanıyor. Şirket, proje için 179 milyon TL bütçe ayırdı.