Güllü’nün avukatlarından açıklama: "Elimizden geleni yapacağız"

Yalova Çınarcık’ta 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Güllü avukatları, gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün 26 Eylül'deki ölümünün ardından ortaya çıkan ev içi güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirmişti. Lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

Sanatçının avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.

Dört avukatın imzasını taşıyana açıklamanın tamamı şöyle:

“RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN”

"Kamuoyuna Duyuru

Değerli Kamuoyu, Sahne adıyla "Güllü” olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut'un (51), 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır.

Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yüksekten düşme" nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir. Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz.

Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır.

Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz.

Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız.

Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla, 29.09.2025

Av. Rahmi ÇELİK - Av. Mert ERDOĞAN - Av. Muharrem ÇETİN - Av. Hakan SEZER"