Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylar ortaya çıktı

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) evinde olay yeri inceleme ekipleri, incelmesini tamamladı.

Sabah'ın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odadaki yerin parkelerinin çok kaygan olduğunu fark etti. Sanatçının, kısa süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ifade edildi.Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı.

Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre daha alçak ve yere yakın olduğu tespit edildi.

'KAYGAN PARKE' DETAYI TUTANAKLARA EKLENDİ

Basına yansıyan haberlere göre ekipler, kaymamak için tutunarak ilerledi ve odadaki incelemeyi güçlükle tamamladı. Parkelerin kısa süre önce cilalandığı, evde bakım ve onarım yapıldığı düşünülüyor. Kaygan parke detayı soruşturma tutanaklarına da eklendi.