Gülşah Durbay, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün (14 Aralık) hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkeyi yasa boğan Gülşah Durbay için Şehzadeler Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirildi. Saat 11.15'te belediye önüne getirilen Durbay'ın naaşı alkışlarla karşılandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ilk tören belediye önünde düzenleniyor #Canlı https://t.co/kxpMCKfXAM — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 15, 2025

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ve Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, çok sayıda CHP'li siyasetçi ve oyuncu Demet Evgar katıldı.

Belediye önündeki törene yüzlerce yurttaş akın etti.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIN"

Durbay'ın ailesini temsilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuştu. Denizli, "Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de birçok alanda eğitimini tamamladı. Hangi durumda olursak olalım tüm parti ve hayat yolculuğumuzda bir önceliğimiz diğeri oluyordu. Gülümün güzel ailesi o sizin evladı olmayı çok sevdi. O tüm ailesinin gururu oldu. Sen kısacık ömrüne unutulmaz kadar güzel bir hikaye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok. İyi ki geçtin bu memleketten, seni çok seviyorum. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın, huzurla uyu" dedi.

"SANA İFTİRA ATANLARI AFFETMEYEREK GİTTİN"

Ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sen yoğun bakımdayken bile zahmet etmesinler dedin. Ne zaman yardıma ihtiyacım olduğunda yanımda oldun. Adildin sevdiğini kıyamazdın, sadece bana değil tüm arkadaşlarına da çok iyi bir arkadaştın. Bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım. Genç bir kadın olarak emek emek büyüttüğün mücadelen, kendi paranı binbir emekle kazandın, işin gereği tüm illeri gezmene rağmen aynı anda il gençlik kolları başkanlığı yaptın. 2017 referandumda Manisa'nın her noktasını gezerek hayır çıkması için çalıştın. Sana iftira atanları affetmeyerek gittin, çünkü bu kirliliğin sadece seni değil cesaret gösteren tüm kadınları hedef aldığının farkındaydın" ifadelerini kaydetti.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN VE BİR YERDE DURSUN ARTIK"

Sözlerine "Uzaktan, yakından gelen bütün dostlarımız, bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepimiz için yine çok zor bir gün" ifadeleriyle başlayan CHP lideri Özgür Özel, şunları dile getirdi:

"Gerçekten insan hayata atılırken, siyasete atılırken hele hele bizimki gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha altı ay önce hep birlikte kardeşim Ferdi Zeyrek’i Gülşah’ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah’la birlikte Ferdi’nin önünden geçip buraya geldik. Gülşah, çok iyi bir CHP’li ailenin hepimizden çok daha iyi bir CHP’li evladı. 2009 yılında ben adayken 21 yaşındaydı, bu partide koşturup duruyordu. 2014 yılında rahmetli Muharrem Ekici belediye başkan adayıydı, Dişçi Muharrem Ekici Saruhanlı’da. Gençlik kolları başkanıydı. Biraz önce Sayın Valimin dediği gibi yine koşuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı.

"KOŞA KOŞA BU PARTİ İÇİN BİR SÜRÜ GÖREV YAPTI"

2014’te ben büyükşehir adayıydım. Sabahtan öğleye kadar Saruhanlı’da koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı. Derdim ‘Gülşah kızım Saruhanlı’da işini yap.’ ‘Olur mu Başkanım’ derdi. Geçen kendisini işte burada tebriğe geldiğimde hatırlattım. Bu binayı birlikte gezmiştik 2014’te.O bu binada gençlik kolları başkanı olarak, girip de kapıları çalıp ‘Büyükşehir belediye başkan adayımız Özgür Özel’ deyip, belediyedeki bütün personele beni Gülşah tanıtmıştı. Böyle önden koşar sokakta veya bir yerde. Bir eliyle birini öper, öbür eliyle onu selamlar, bir eliyle öbür uzaktaki birine öpücük atar. Onunla tanıştırır, bununla bilmem ne yapar. Böyle koşa koşa hepimizden önde, koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için.

"'BU SEFER BU HİKAYEYİ YAZACAĞIZ GENEL BAŞKANIM’ DEDİ"

Bu ‘kırmızı yelekliler’ dediklerini Manisalıların kimi bilir, kimi bilmez. Birisi Lal. İzmir’de dokuz ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli. Bunlar, bizim gençlik kollarının yelekleri. Çankaya belediye başkanı burada. Gülşah’ın arkadaşı. İzmir’den dokuz - 10 belediye başkanı burada. Tuzla burada, Kadıköy burada. CHP gençlik kollarının neferleri bunlar. Şimdi Türkiye’nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Gülşah’ın gençlik kolları ile irtibatı çok tabii. Bir de böyle büyükşehirden gençlik kollarıyla sürekli çok yakınlar ve geliyorlar, gidiyorlar. Ağzında bir laf vardır Gülşah’ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz, ‘Niye kaybettik?’ falan. ‘Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu, o yüzden kazanamadık’ derdi. Bu sefer çok heyecanlı, hatta Saruhanlı’ya kayıtlı burası ve çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz. Gülşah başarır, diye istiyoruz. Onun konuştuğumuz sırada bana dedi ki ‘Kazanırız. Ferdi abiyle kazanırız’ dedi. Dedim ‘Hikayemiz var mı bu sefer?’ Dedi ki ‘Bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkan’ın memleketini kazanacağız.’ ‘Bu sefer bu hikayeyi yazacağız Genel Başkanım’ dedi. Ben de dedim ki ‘Bir hikaye daha yazarız.’ Şehzadeler ki burası eski Manisa. Yani biz Manisa belediye başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden. Dedim ki ‘Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız.’ ‘Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım’ dedi.

"BİZ ALTI AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ, YETER ARTIK"

“Geçen günler aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyordu. İkisine de demiş ki ‘Çok acıklı bir hikaye yazdık biz.’ En son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi, bitmedi, bitmedi. Burada bitti. Böyle bitti yani. Hepimizin başı sağolsun ve bir yerde dursun artık. Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken alay ediyorlardı bizimle. O alay edildiğimiz şehirde, yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar oy verdi, iki oy verdi; birini Gülşah‘a verdi, birini Ferdi‘ye verdi. Biz altı ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah, Manisamızın evladı. Hepimizin başı sağolsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağolun."

Durbay için Hatuniye Cami'sinde, ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİNİN YAŞADIĞI YERE DEFNEDİLDİ

Durbay, ailesinin yaşadığı Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Taziyeler, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilmeye başlandı. iİlk üç gün boyunca taziye ziyaretleri burada yapılacak.

Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği, ikinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay dün hayata gözlerini yummuştu.