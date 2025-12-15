Gülşah Durbay hakkındaki iftirayla tanınan 'gazeteci' Ebru Küçükaydın kalp krizi geçirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'yasak aşk' iftirasını ortaya atan 'gazeteci' Ebru Küçükaydın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Durbay'ın vefatına yakın süreçte durumunun kötüleştiği günlerde yaşanan olayda Küçükaydın'ın hastaneye kaldırıldığı ve stent takıldığı bildirildi.

Küçükaydın, sözcü.com.tr'ye verdiği demeçte "Vefatı çok üzdü beni. Çok sağlıklı değilim, konuşamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Antalya merkezli yerel bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda Durbay ile Özel arasında 'yasak aşk' iftiraları ortaya atılmıştı. Yazılarda Durbay hakkında ağır suçlamaların yanı sıra kamuoyunda tepki çeken bazı ifadeler de yer almıştı.

Durbay, tedavi gördüğü bir süreçte ortaya atılan bu iftiralara karşı hukuki mücadele vereceğini açıklamıştı. Ebru Küçükaydın ve söz konusu haber sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.