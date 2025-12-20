Gülşah Durbay için vefa sofrası

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından kent genelinde anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı Kent Lokantaları’nda 19 Aralık Cuma günü yurttaşlara ücretsiz olarak yemek ikramı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kent Lokantası’nı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Yüceer, kent lokantasında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak birlikte yemek yedi ve sohbet etti. Ziyaret sırasında yurttaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yüceer, şu ifadeleri kullandı: “Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı gencecik yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen son ana kadar kenti ve hemşehrileri için çalışmaktan vazgeçmeyen, halkçı ve mücadeleci bir belediye başkanıydı. Gülşah Başkan’ımızı her zaman bu duruşuyla hatırlayacağız. Bugün kent lokantalarımızdaki sofralarımızı merhume başkanımızın hayrına hemşehrilerimize açtık. Gülşah Başkan’ımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yol arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.”