Daha önce Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan video, Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medyada viral olan videoya çok sayıda duygusal mesaj yazıldı.

Güncel
  • 14.12.2025 20:47
  • Giriş: 14.12.2025 20:47
  • Güncelleme: 14.12.2025 20:56
Kaynak: Haber Merkezi
Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in duygulandıran videosu gündem oldu

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın bugün (14 Aralık 2025) 37 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda taziye ve üzüntü bildiren mesajlar yayımlanırken sosyal medyada da bir süre önce vefat eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek ile Durbay'ın birlikte yer aldığı video yeniden paylaşıma girdi.

Daha önce de Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda paylaşılan videoda Zeyrek ile Durbay'ın seçim zaferi kutladığı görülüyor. Video siyah beyaz editlenmiş ve fonda Erol Evgin'in "İşte Öyle Bir Şey" adlı eseri çalıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran 2025'te yaşamını yitirmişti.

