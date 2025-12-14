Gülşah Durbay'ın cenazesi 15 Aralık Pazartesi günü defnedilecek

Yaşamını yitiren Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu. Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Başkan Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmî bir anma töreni gerçekleştirileceği ve töreninin ardından naaşın Hatuniye Camii’ne intikal edeceği, öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacağı bildirildi. Açıklamada Durbay'ın naaşının Koldere Mezarlığı’nda defnedileceği kaydedildi.

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı cenaze programı açıklaması şöyle:

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ı çok genç yaşta kaybetmenin derin acısı içindeyiz.

Başkanımız, yaşam mücadelesini Şehzadeler halkına karşı taşıdığı sorumluluk bilincini hiçbir zaman gölgelemeden, güçlü bir irade ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu duruşuyla, görevinden ibaret olmayan bir kamusal miras bırakmıştır. Yaşamı boyunca olduğu gibi hastalığı süresince de umudundan, sorumluluk duygusundan ve görev bilincinden vazgeçmeyen duruşunu saygıyla anıyoruz.

Değerli Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı uğurlarken, kentimizin ortak yasını ve saygısını hep birlikte paylaşacağız.

Başkanımız Sayın Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’da Şehzadeler Belediyesi önünde resmî bir anma töreni gerçekleştirilecek ve töreninin ardından naaş Hatuniye Camii’ne intikal edecektir.

Öğle namazının ardından naaş Cumhuriyet Meydanı’na taşınacak ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacaktır. Kıymetli başkanımızın naaşı Koldere Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Fatih Sergi Salonu’nda alınacaktır.

Başkanımızın kıymetli ailesine, yol arkadaşlarına ve tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz.

Başımız sağ olsun."