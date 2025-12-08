Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama

Kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Durbay'ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi. Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir.

Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”