Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle çok sayıda taziye mesajı yayımlandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesinin ardından, siyasi parti liderleri ve devletin üst düzey isimlerinden art arda taziye mesajları yayımlandı. Partili ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Durbay'ın vefatı nedeniyle iktidar kanadından ve diğer siyasi partilerden de çok sayıda taziye mesajları geldi. İşte Durbay'ın vefatı nedeniyle yayımlanan mesajlar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Partimizin gençlik kollarında yetişip, Manisa’nın önemli ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen kıymetli yol arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türkiye çok genç bir kadın siyasetçisini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. Nur içinde yat Başkanım.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Yazmak çok zor. Çok üzgünüm, çok. Tertemiz kalbiyle, yaşama sevinciyle, gülüşüyle, cesaretiyle, çalışkanlığıyla hepimize güç veren, yoldaşlık eden kıymetlimizi, biricik başkanımızı, sevgili Gülşah Durbay'ı yitirdik. Seni hiç unutmayacağız Gülşah Başkanım. Hayatlarımızda bıraktığın unutulmaz izi hep yaşatacağız. Gülşah Başkanımıza rahmet diliyorum. Ailesine, partimize, Şehzadeler ve Manisa halkına, hepimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar: Acımız tarifsiz… Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hastalığına rağmen umudunu, gülüşünü ve halkına hizmet etme kararlılığını son ana kadar koruyan, yüreği güzel bir yol arkadaşımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve partimize başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız Gülşah kardeşim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor... Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile "Halkım için çalışacağım" diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı. Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer: Acımız büyük, başımız sağ olsun. Bir süredir tedavi altında olan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin, Manisa’nın, ülkemizin ve partimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay: Uzun süredir hastalıkla mücadele eden kıymetli kardeşim, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük. Gülşah kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Seni asla unutmayacağız Gülşah Başkanım.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper: Ah be Gülşah’ım, kız kardeşim… Bu acının tarifi yok. Seninle aynı yolda yürümek, aynı yükü taşımak, aynı dertlere birlikte omuz vermekti bizimkisi. Sadece yol arkadaşı değil, birbirine yaslanan iki kız kardeştik. En zor günlerde bile yüzündeki tebessümü eksik etmedin. Acıya da, hastalığa da, hayata da inancınla direndin, hepimize güç verdin. Manisa’ya olan sevdanı, hizmet aşkını son ana kadar içinde taşıdın. Ferdi Başkanımızın ardından şimdi senin gidişinle yüreğimizde bir boşluk daha var… Bu acıyı kelimelere sığdırmak çok zor. Seni unutmayacağız Gülşah’ım. Seni insanlığınla, güler yüzünle, cesaretinle ve azminle, bıraktığın izlerle hatırlayacağız. Hatıranı ömür boyu yüreğimizde taşıyacağız…

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın vefat haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendim. Partimizin evladı ve Şehzadeler İlçemizin Belediye Başkanı Gülşah kızımıza, Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine, bütün Manisalılara ve partimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yattığı yer incitmesin, mekânı cennet, ruhu şad olsun.

İKTİDAR VE DİĞER PARTİLERDEN MESAJLAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Manisa ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal: Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Şehzadeler halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’a Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, CHP camiasına ve seçmenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.