Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi’nde yeni başkan belirlenecek
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Şehzadeler Belediyesi'nde Durbay'ın yerine geçecek başkan meclis üyelerinin oylarıyla 19 Aralık'ta belirlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa Valiliği'nce Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazıya göre, Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
Toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine göreve geçecek yeni belediye başkanını belirlemek için meclis üyeleri oy verecek.
Toplamda 31 üyesi bulunan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız meclis üyesi yer alıyor. AKP’nin ise gerçekleşecek başkanlık seçiminde aday sunmayacağı öne sürüldü.