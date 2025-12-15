Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanacak

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Gülşah Durbay için saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde resmi anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından, Durbay, Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze namazının ardından Saruhanlı ilçesi Koldere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Tören aracı eşliğinde, Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

Taziyelerin, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, ilk üç gün boyunca taziye ziyaretlerin burada yapılacak.

Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği, ikinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.