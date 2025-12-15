Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gülşah Durbay için Şehzadeler Belediyesi önünde anma töreni düzenleniyor. Saat 11.15'te belediye önüne getirilen Durbay'ın naaşı alkışlarla karşılandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ilk tören belediye önünde düzenleniyor #Canlı https://t.co/kxpMCKfXAM — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 15, 2025

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ve Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, çok sayıda CHP'li siyasetçi ve oyuncu Demet Evgar katıldı.

Belediye önündeki törene yüzlerce yurttaş akın etti.

Törenin ardından, Durbay, Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze namazının ardından Saruhanlı ilçesi Koldere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Tören aracı eşliğinde, Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIN"

Durbay'ın ailesini temsilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuştu. Denizli, "Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de birçok alanda eğitimini tamamladı. Hangi durumda olursak olalım tüm parti ve hayat yolculuğumuzda bir önceliğimiz diğeri oluyordu. Gülümün güzel ailesi o sizin evladı olmayı çok sevdi. O tüm ailesinin gururu oldu. Sen kısacık ömrüne unutulmaz kadar güzel bir hikaye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok. İyi ki geçtin bu memleketten, seni çok seviyorum. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın, huzurla uyu" dedi.

"SANA İFTİRA ATANLARI AFFETMEYEREK GİTTİN"

Ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sen yoğun bakımdayken bile zahmet etmesinler dedin. Ne zaman yardıma ihtiyacım olduğunda yanımda oldun. Adildin sevdiğini kıyamazdın, sadece bana değil tüm arkadaşlarına da çok iyi bir arkadaştın. Bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım. Genç bir kadın olarak emek emek büyüttüğün mücadelen, kendi paranı binbir emekle kazandın, işin gereği tüm illeri gezmene rağmen aynı anda il gençlik kolları başkanlığı yaptın. 2017 referandumda Manisa'nın her noktasını gezerek hayır çıkması için çalıştın. Sana iftira atanları affetmeyerek gittin, çünkü bu kirliliğin sadece seni değil cesaret gösteren tüm kadınları hedef aldığının farkındaydın" ifadelerini kaydetti.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN VE BİR YERDE DURSUN ARTIK"

Sözlerine "Bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle başlayan CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İnsan siyasete atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin, hepimizden çok daha iyi bir CHP'li evladı. 2009 yaşında ben adayken bu partide koşturup duruyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. Geçen kendisini tebriğe geldiğimde hatırlattım, bu binayı birlikte gezmiştik 2014'te. O bu binada gençlik kolları başkanı olarak, girip kapıları çalıp; 'Büyükşehir Belediye başkan adayımız Özgür Özel'dir' deyip bu belediyedeki bütün personele beni Gülşah tanıtmıştı. Koşa koşa, hepimizden önde bir sürü görev yaptı bu parti için. Gülşah'ın Gençlik Kolları'yla çok yakındır. Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın, mesela seçimi kaybediyoruz değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Der ki, 'Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak, bizim bu seçimde hikayemiz yoktu, o yüzden kaybettik' derdi. Bu sefer çok heyecanlı, hatta Saruhanlı'ya kayıtlı burası çok aklında geçmiyor ama biz de kadın başkan olsun istiyoruz, Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada Ferdi abiyle kazanırız dedi. Hikayemiz var mı dedim, bu sefer var dedi. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız dedi. 'Çok acıklı bir hikaye' yazdık demiş. Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi, burada böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun ve bir yerde dursun artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum, Allah rahmet eylesin."

Taziyelerin, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, ilk üç gün boyunca taziye ziyaretlerin burada yapılacak.

Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği, ikinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.