Gülşah Durbay’ın adı Bornova’da yaşayacak

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Meclisi'nin yılın ilk toplantısında, Ergene Mahallesi’ndeki yeni açılacak Gençlik Merkezi’ne kısa süre önce vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kararın gençlere ve yerel yönetime değer katan bir vefa örneği olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Meclisi'nin yılın ilk toplantısı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer’in yönettiği toplantıda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Ergene Mahallesi 545 Sokak’ta açılması planlanan Gençlik Merkezi’ne kısa süre önce hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kararı büyük bir anlam ve vefa örneği olarak değerlendirdi. Eşki, “Gülşah Durbay, gençlere dokunan, sosyal belediyeciliği içselleştirmiş, çalışmalarıyla ilham veren bir yerel yönetici olarak hafızalarımızda yer aldı. Onun adını Bornova’da bir gençlik merkezinde yaşatmak, hem gençlerimize hem de yerel yönetime bakışımıza değer katacaktır” dedi.

Gençlere hitap eden bir merkez, anlamlı bir isim

Yeni Gençlik Merkezi; eğitim, kültür, sanat ve sosyal dayanışma alanlarında gençlere yönelik projelere ev sahipliği yapacak. Kararla birlikte merkezin yalnızca fiziksel bir mekân değil, aynı zamanda bir hatıra ve değer taşıyıcısı olması hedefleniyor.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Toplantıda ayrıca Bornova Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri gizli oylama ile seçildi. CHP Grubu’ndan Nihat Yağbasan, Ahmet Tokem ve Melek Kartal, AKP Grubu’ndan ise Musa Çevik ve Adem Kasacı komisyon üyeleri olarak belirlendi.