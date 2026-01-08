Gülşah Durbay’ın adı Çeşme'de yaşatılacak

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi’nin 2026 yılı ilk meclis toplantısında, Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay’ın adının Şifne Fikir Banyosu’na verilmesi oy birliğiyle kabul edildi; cephe düzenlemeleri, tabelalar, ışıklandırmalar ve kamusal alan kullanımlarında bütüncül bir kent estetiği oluşturulmasına yönelik Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi de onaylandı.

Çeşme Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantı, 30 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybeden AK Parti Meclis Üyesi Emin Yüce’nin anılmasıyla başladı. Meclis salonunda Yüce’nin fotoğrafı ve karanfiller yer alırken, tüm meclis üyeleri merhum Emin Yüce’yi saygı ve rahmetle andı.

Toplantının açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 2025'in hem ülke genelinde hem de Çeşme özelinde zor bir yıl olduğunu vurguladı. Denizli, konuşmasında ekonomik koşulların yarattığı zorluklara, ağırlaşan siyasi iklime ve yıl içerisinde yaşanan kayıplara dikkati çekerek, “Temennim 2026 yılının memleketimizin her köşesinde refah düzeyinin arttığı, sağlığın ve huzurun eksik olmadığı, Çeşme’de güzel hizmetleri hep birlikte hayata geçirdiğimiz, bereketli bir yıl olmasıdır. Esnafımız, pazarcımız ve tüm komşularımız için umut dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Şifne Fikir Banyosu’na Gülşah Durbay’ın adı verildi

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Şifne Fikir Banyosu’na, 14 Aralık 2025’te yaşamını yitiren Çeşme’nin kardeş belediyesi Şehzadeler’in Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Karar sonrasında duygusal bir konuşma yapan Başkan Denizli, Gülşah Durbay’ın eğitime, gençlere ve kadınlara verdiği önemi vurgulayarak, Şifne’de hayata geçirilecek merkezin felsefe, bilim, sanat ve eğitimi bir araya getiren bir kamusal alan olarak tasarlandığını belirtti.

Denizli, “Gülşah Durbay, bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir kadın siyasetçiydi. İsminin, gençlerin ve kadınların gelişimine katkı sunacak bir merkezde yaşatılmasının çok anlamlı olduğuna inanıyorum” dedi.

Alaçatı kentsel tasarım rehberi oy birliğiyle kabul edildi

Meclis toplantısında ayrıca, Alaçatı Kentsel Sit Alanı’nı kapsayan Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi de oy birliğiyle kabul edildi. İzmir Planlama Ajansı, Çeşme Belediyesi Vizyon Ofisi ve İmar Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan rehber cephe düzenlemeleri, tabelalar, ışıklandırmalar ve kamusal alan kullanımlarında bütüncül bir kent estetiği oluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Denizli, rehberin Alaçatı’nın tarihi ve mimari kimliğini koruyacağını, uygulamalarda birlik ve kalite standardı sağlayacağını belirterek, “Kent estetiğini korumak, aynı zamanda turizmi ve yaşam kalitesini de güçlendirmek demektir. Bu çalışma Alaçatı için çok kıymetli bir adımdır” ifadelerini kullandı.



Altyapı, yollar ve kent düzeni gündemdeydi

Toplantıda meclis üyelerinin gündeme getirdiği yol, altyapı ve seyyar tezgâh düzenlemelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Denizli; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı Fen İşleri bütçesinde asfalt, sathi kaplama ve parke taşına daha fazla kaynak ayrıldığını açıkladı.

Toplantıda öncelikli ve acil yol düzenlemelerinin yaz sezonuna kadar etaplar hâlinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi. Çeşme Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Başkan Denizli, alınan kararların Çeşme için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.

Çeşme'nin Şifne bölgesindeki eski çamur banyosu alanının ilçeye yeniden kazandırılması için belediye tarafından çalışma yürütülüyordu. Şifne Fikir Banyosu'nun hem bölgenin tarihsel şifa kültürünü koruyan hem de eğitim, sağlık, sanat ve sosyal yaşamı destekleyen çok amaçlı bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyor.