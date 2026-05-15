Gülşah Durbay’ın babasından Yılmaz Özdil’e yalanlama: "Acımız üzerinden siyasi istismar yapmaya kalkıyor"

Vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay, Yılmaz Özdil’in kendisine atfettiği sözleri yalanladı. Durbay, Özdil’in, kızının acısı üzerinden siyasi istismar yaptığını belirterek, “CHP’ye saldırmak için bizim adımızı kullanıyor, yazıklar olsun” dedi.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babasının kendisini aradığını ve CHP'de yapılan usulsüzlüklerle ilgili şikayette bulunduğunu söylemiş "Gülşah Durbay’ın babası beni aradı. CHP’deki yolsuzluklarla ilgili öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan baba Osman Durbay Yılmaz Özdil'in bu sözlerini yalanladı. Durbay, "Ben Yılmaz Özdil’i hayatımda görmedim. CHP’ye saldırmak için bizim adımızı kullanıyor, yazıklar olsun" dedi.

Osman Durbay, Özdil'i, Sözcü TV'den ayrıldıktan sonra aradığını ve vefat eden kızı Gülşah Durbay hakkında yazdıkları için teşekkür ettiğini ifade etti.

Osman Durbay, Sevinç'e şunları söyledi: