Gülşah Durbay’ın babasından Yılmaz Özdil’e yalanlama: "Acımız üzerinden siyasi istismar yapmaya kalkıyor"
Vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay, Yılmaz Özdil’in kendisine atfettiği sözleri yalanladı. Durbay, Özdil’in, kızının acısı üzerinden siyasi istismar yaptığını belirterek, “CHP’ye saldırmak için bizim adımızı kullanıyor, yazıklar olsun” dedi.
Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babasının kendisini aradığını ve CHP'de yapılan usulsüzlüklerle ilgili şikayette bulunduğunu söylemiş "Gülşah Durbay’ın babası beni aradı. CHP’deki yolsuzluklarla ilgili öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı" ifadelerini kullanmıştı.
Konuya ilişkin Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan baba Osman Durbay Yılmaz Özdil'in bu sözlerini yalanladı. Durbay, "Ben Yılmaz Özdil’i hayatımda görmedim. CHP’ye saldırmak için bizim adımızı kullanıyor, yazıklar olsun" dedi.
Osman Durbay, Özdil'i, Sözcü TV'den ayrıldıktan sonra aradığını ve vefat eden kızı Gülşah Durbay hakkında yazdıkları için teşekkür ettiğini ifade etti.
Osman Durbay, Sevinç'e şunları söyledi:
Çok ayıp etti Yılmaz Bey, benim kızımın acısı üzerinden bir siyasi istismar yapmaya kalkıyor. Ben onu Sözcü'den ayrıldıktan birkaç gün sonra aramıştım, kızım için bir yazı yazmıştı, onun için teşekkür etme nedeniyle aradım. Sonrasında da biraz sohbet ettik. Tutmuş bunu sanki parti aleyhine gizemli şeyler söylemişim gibi videosunda anlatmış.Telefonunu Rıfat Serdaroğlu'ndan aldım, öyle aradım. Sadece ben Özdil'le konuşurken CHP'nin ihraçlar konusunda yavaş hareket ettiğini, daha hızlı çalışması gerektiğini söyledim, ondan bir şikayetim oldu. Özgür Bey bizim çocuğumuz, ben Özgür Özel'i 25 yıldır tanıyorum, bizim yanımızda büyüdü, çocuğumuz gibi kendisini çok severim, daha Pazar günü bizi ziyarete geldi Anneler Günü'nde ve işini çok başarılı yapıyor. Özkan Yalım'ın para verdim iddiaları var, bunlar gülünç şeyler. Özgür Özel'in parayla işi olmaz, dürüst adamdır.