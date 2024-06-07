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Gülse Birsel açıkladı: 'Aile Arasında 2' geliyor

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 'Aile Arasında'nın devam filminin geleceğini söyledi.

Kültür Sanat
  • 07.06.2024 15:51
  • Giriş: 07.06.2024 15:51
  • Güncelleme: 07.06.2024 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
Gülse Birsel açıkladı: 'Aile Arasında 2' geliyor

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 7 sene önce yayınlanan 'Aile Arasında'nın devam filminin çekileceğini açıkladı.

Oksijen TV'ye konuşan Birsel, senaryoyu yaz aylarında yazacağını ifade etti.

Demet Evgar, Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel ve Derya Karadaş gibi usta oyuncuların yer aldığı film 2017'de vizyona girmişti.  

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği film 5 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. 

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