Gülse Birsel'in arabesk rap eleştirilerine Gazapizm'den yanıt: Bu sığlıkta baktığına emindik zaten

Gazapizm, arabesk rap yapan şarkıcıları eleştiren Gürse Birsel'e yanıt verdi. Rapçi, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz" diyen Birsel için "Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten" dedi.

Arabesk rap yapan şarkıcıları "Bu kadar yakınmalı mıyız hayatta... Ne kadar kötü olabilir hayatınız? Bu kadar sağlık sorununuz olamaz" gibi sözlerle eleştiren Gürse Birsel'e yanıt veren Gazapizm "Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa konuk olan senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arabesk rap yapan şarkıcıları eleştirdi. Gülse Birsel, rapçi Ezhel'i işaret ederek, "Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir... Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem" dedi.

Eleştirilerine "Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı... Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova değil. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var..." diyerek devam eden Birsel'e yanıt Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından Birsel'in açıklamasını alıntılayarak paylaşım yapan Gazapizm, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.