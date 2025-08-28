Gülsin Onay, Eylül'de Viyana ve Gümüşlük'te müzikseverlerle buluşacak

Türk klasik müziğinin önde gelen isimlerinden Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Eylül ayında iki özel konserle müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, hem yurtdışında hem de Türkiye’de gerçekleştireceği performanslarla sanat yoluyla birlik ve kültürel paylaşıma dikkat çekecek.

VİYANA'DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KONSER

2 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nin davetiyle sahne alacak olan Onay, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Viyana’da vatandaşlarla bir araya gelecek. Gülsin Onay, konserin anlamına dair, “Cumhuriyetimizin temellerini atan birlik, inanç ve kararlılığı onurlandıran bu büyük günü, Viyana’da yaşayan vatandaşlarımızla kutlamanın heyecanını taşıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ'NE CHOPİN İLE VEDA

16 Temmuz’dan bu yana sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatan 22. Gümüşlük Müzik Festivali, 9 Eylül’de Onay’ın vereceği resitalle sona erecek. Festivalin kapanış konserinde sanatçı, programını tamamen Chopin’in eserlerine ayırarak unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak. Onay, “Harika anılarla, muhteşem melodilerle, yıldız sanatçılarla dolup taşan 22. Gümüşlük Müzik Festivali’ne Chopin’in büyüleyici eserleriyle veda edeceğiz” dedi.

İNGİLTERE TURNESİ VE STOLLER HALL DENEYİMİ

Geçtiğimiz ay İngiltere’de verdiği konserleri de değerlendiren Onay, Chetham’s Manchester ve Stoller Hall’deki performanslarını unutulmazlar arasında gördüğünü belirtti. Haydn, Schubert ve Bartók eserlerini seslendirdiği resitalde dinleyicilerin uzun alkışlarıyla karşılanması sanatçıya büyük mutluluk yaşattı.

Gülsin Onay, klasik müzik sahnesindeki etkinliği ve uluslararası performanslarıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında dikkat çekmeye devam ediyor.