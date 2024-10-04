Gülsin Onay’ın yeni konser sezonu başlıyor

Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, yoğun geçen yaz turnesinin ardından yeni konser sezonuna hazırlanıyor. Sanatçı, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve yurt dışında konserler verecek.

Onay, geçtiğimiz yaz aylarında La Réunion ve Mauritius’tan başlayarak, İngiltere, Karadağ ve Azor Adaları’na uzanan geniş bir coğrafyada müzikseverlerle buluştu.

Yeni sezon programında öne çıkan etkinlikler şöyle:

- Ekim ayında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

- Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ahmed Adnan Saygun’un 2. Piyano Konçertosu’nu icra edecek.

- Kasım ayında İstanbul’da Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu çalacak, ardından Macaristan’da bir dizi konser verecek.

- Aralık ayında İzmir’de Saygun’un 1. Piyano Konçertosu’nu, Eskişehir Festivali’nde ise Mozart’ın iki piyano için yazılmış K365 Konçertosu’nu seslendirecek.

Öte yandan sanatçı, birçok kaydını yayımlayan LilaMüzik etiketinin 25. yılını kutlamak üzere İstanbul Süreyya Operası’nda düzenlenecek gala konserinde sahne olacak.

Onay, yeni sezon hakkında yaptığı açıklamada, “Bu yoğun program, müziği paylaşmanın ve gençlerle çalışmanın mutluluğunu beraberinde getiriyor” dedi.