Gülsüm Elvan’dan Anneler Günü’nde Berkin’e mektup: Hangi annelerin günü?

Anneler Günü’nde Gülsüm Elvan,Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden oğlu Berkin Elvan için bir mektup yazdı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Berkin'in annesi Gülsüm Elvan Anneler Günü'nde oğlu Berkin Elvan için mektup yazdı.

Gülsüm Elvan'ın metkubu şu şekilde:

“Berkin’im, yine mayıs, yine bir Anneler Günü yavrum. Seni benden alalı tam 12 yıl oldu. Sensiz bir Anneler Günü daha yavrum... Sensiz öyle canım yanıyor ki anlatamam.

Seni o kadar özlüyorum ki anlatamam yavrum. Hani bizim hayallerimiz vardı Berkin’im, ben hangisini yazayım şimdi, ne diyeyim?

Seni benden koparalı tam 12 yıl... O kadar acı ki sesini duymayalı, gülüşünü...

Yavrum, hani “Anneler Günü kutlu olsun” diyorlar ya; bazen düşünüyorum, hangi Anneler Günü’nü kutluyorlar? O kadar evlatsız kalan anneler var ki, o kadar katledilen çocuklar var ki... Hangisini söyleyelim?

Ancak bunu söyleyebilirim: Hani diyorlar ki “Cennet annelerin ayakları altında”; ben cennetlik falan istemiyorum, ben seni, çocuğumu istiyorum.

Seni benden alan seni bana versin. Seni istiyorum.”

VURULDUĞUNDA 14 YAŞINDAYDI

Berkin Elvan 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Elvan vurulduğu tarihte 14 yaşındaydı.

Berkin Elvan, kalbi durduğunda 15 yaşında ve 16 kiloydu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Emri ben verdim” demişti.

Yargılama sürecinde ise önce görüntülerin arşivde bulunmadığı söylendi, sonra Berkin’i öldüren Polis Fatih Dalgalı’ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri reddedildi. ,

Berkin’in vefatının ardından Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde protestolar gerçekleşti, Berkin’in cenazesine ise binlerce kişi katıldı.