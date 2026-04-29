Gülsüm Öz'ün "Romantik Sosyalistler" kitabı raflarda

Gülsüm Öz'ün kaleme aldığı "Romantik Sosyalistler" Elpis Yayınları etiketiyle yaymlandı. Romantİk Sosyalİstler bir kuşağın umutlarını, isyanını ve daha adil bir dünya arayışını anlatıyor. Roman ütopyacı ve insani bir hayalin temsilcisi olan İngiliz sinemacı Lowrence ile evlenen Kader isimli bir kadının özünde dürüst devrimci ve de komünist olan 68 kuşağından bazı kahramanların yaşamları ile kesişen yolları ve onların hikâyesine odaklanıyor.

Romantik sosyalistlerin dünyasında sanat, edebiyat, aşk, dayanışma ve özgürlük önemli yer tutarken, sinema filmini çekecekleri kahramanların ideojileri ekonomik teorilere dayanan, sınıf mücadelesini merkeze alan ve devrimci yöntemleri savunanlardır.

Gülsüm Öz kitabıyla ilgili şu görüşleri ifade ediyor:

"Bu kitap siyasi bir roman değil, gerçek yaşanmış hayat hikâyelerinde vicdanlı, dürüst, iyi insanlar, sıradan kişiliklerin yanında kötü karakterlerin de olduğu siyasi görüşü olanlar ve olmayanlar arasında geçen olaylardır. Özellikle romantik sosyalistler ile komünistler çoğu zaman aynı düşüncenin temsilcileri gibi görülse de, aslında aralarında önemli felsefi ve tarihsel farkların olduğunu okuruz. Romantik sosyalist olan kahramanlarım bu hikâyede daha insancıl, hayalci ve idealist bir düşünceye sahiptir.

Buna karşılık romantik sosyalistler olarak adlandırdığım sinemacı bir çiftin film hikâyesini yazdıkları kahramanlar ise daha sistemli ve devrimci bir ideolojiye sahip olan kişilerdir. Onların sınıf çatışmasının kaçınılmaz olduğunu savunduklarını görürüz. Hikâyemdeki film kahramanları ise kapitalist sistemin ancak proleter devrim yoluyla ortadan kaldırılabileceğini ileri sürerek ölümüne mücadele ederler.

Romantik Sosyalistler insanlık idealleri ile hayalleri arasında köprü kuran bir ruh halini de anlatır. Bu nedenle bu hikâyede romantik sosyalizm, yalnızca bir ideoloji değil; aynı zamanda bir kuşağın umutlarını, isyanını ve daha adil bir dünya arayışını ifade eden kültürel bir duyarlılık olarak da okunabilir.

Romantik Sosyalistler adlı roman, bir ideolojiyi anlatmaktan çok bir dönemin ruhunu anlamaya davet eden öykülerle harmanlanmıştır. Roman, gençliğin ideallerini, aşklarını, mücadelelerini ve hayal kırıklıklarını anlatırken, romantik sosyalizmin neden hâlâ bir duygu ve umut alanı olarak yaşamaya devam ettiğini hatırlatır. Romantik Sosyalistler son yıllarda giderek artan kadın ölümleri, tecavüz ve ekonomik özgürlükten yoksun insanların özgürlük mücadelesini anlatır."