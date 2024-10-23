Gültan Kışanak: 29 Ekim’de Öcalan’ın sesini duyabiliriz

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için “Meclis’e gelsin DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin” şeklindeki çağrısını değerlendirdi.

Kışanak İlke TV'de katıldığı yayında, CHP lideri Özgür Özel'in "El yükseltiyorum" sözlerine atıf yaparak şunları söyledi:

"Herkes el yükseltiyor ya, ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Ama el vererek de el yükseltmek istiyorum, sadece başkalarına talepte bulunarak değil... Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle sayın Öcalan'ın sesini duyabiliriz. Bu el yükseltenlere çağrı yapıyorum..."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Öcalan’a yönelik olası bir tecrit kaldırma ihtimaline parmak basmıştı. Bahçeli, şunları söylemişti:

“Eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terör örgütünün lağvedildiğini ilan etsin.”

Bahçeli, daha sonra Türkiye’nin ve Türk milletinin her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılır. İmralı’dan Edirne’ye değil, DEM’e uzansın; terör sorunu tamamen ülke gündeminden çıksın.”

ÖZGÜR ÖZEL: 'BEN DE EL YÜKSELTİYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyorum" demişti.