Gültan Kışanak Diyarbakır'da: Arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar biz de özgür değiliz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken tutuklanan, yaklaşık 7,5 sene cezaevinde tutulduktan sonra dün tahliye olan Gültan Kışanak, Diyarbakır'a geldi. Cezaevinde kalmaya devam eden siyasetçilere selam ileten Kışanak, “Eksik geldik, tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar biz de özgür değiliz. Kobanê bir vicdan sorunudur" dedi.

Kobani Davasında 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği 7,5 yıl göz önünde bulundurularak tahliye edilen Gültan Kışanak, bugün Diyarbakır'a geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre aynı davada yargılanan ve 10 yıl ceza verilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Devrim Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Doğan Hatun ve Serra Bucak'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi Kışanak'ı karşıladı.

"KOBANE BİR VİCDAN SORUNUDUR"

Burada kısa bir konuşma yapan Kışanak, “Eksik geldik, tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar biz de özgür değiliz. Kobanê bir vicdan sorunudur. Sonrasında Kobanê kumpas davası olarak önümüze getirildi. Hâlâ da böyle devam ediyor. Bir kez daha biz vicdanı ve vicdansızlığı tartma, anlama ve görme imkanı gördük. Bu mücadelede vicdan kazandı. Tıpkı Kobanê’nin kazandığı gibi. Kobanê kumpas davası da hak ettiği gibi tarihin çöp sepetine atılacak. Biz de bütün arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız. Hep birlikte gelip Amed’e özgürlük halayına duracağız. Bugün eksiğiz, bugün biraz yaralıyız. Arkadaşlarımız kalbimizde, mücadelemiz de bizimle birlikteler. Onlar da böyle istiyor” dedi.

YÜKSEKDAĞ'IN MESAJINA DİKKAT ÇEKTİ

Davada 30 yıl hapis cezasına mahkum edilen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın selamlarını da getirdiğini dile getiren Kışanak, Yüksekdağ’ın bugün yayınlanan mesajını hatırlatarak, “Figen başkanın herkese, halklarımıza çok çok selamları var. ‘Direnerek, bugünlere geldik. Bundan sonrada böyle devam edeceğiz’, dedi. Bugün mesajını sizler de gördünüz. ‘Kimse yüzünü eğmesin’, diyor. Bizim için verilen karar bir mücadele gerekçesidir. Tabi ki hepimiz üzüldük, haksız, hukuksuz karar, kumpasın devamı niteliğindedir. Bunu aşacağız. Amed’e bütün arkadaşlarımızın selamını mücadele umutlarını getirdim” ifadelerini kullandı.

İL BİNASI ÖNÜNDE KARŞILAMA

Havalimanındaki karşılamanın ardından Kışanak ve beraberindekiler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Örgütü binasına geçti. Kışanak, burada coşkulu bir şekilde karşılandı. Karşılamada sık sık “Jin, jiyan, azadî" ve "Bijî berxwedana Kobanê" sloganları atıldı.

"KOBANE BİR VİCDAN DAVASIYDI"

Kışanak, "Yoldaşlarımız bir kumpas davasında haksız, hukuksuz bir karar ile karşı karşıya kaldı. Kobanê aslında bir insanlık, vicdan davasıydı. O zaman gerçekten 7’den 70’e herkes Kobanê’de insanlığa, vicdana, onura sahip çıktı. Sonrasında da bir Kobanê Kumpas Davası ile operasyonları yapıldı. Şimdi de bu insanlık ve vicdan davası olarak önümüzde duruyor. Dünkü karar bizim için anlamlı bir karar değildir. Ne hukuki olarak ne insani olarak ne vicdani olarak ne de bu ülkenin hakikati olarak zerre kadar geçerliliği olan bir karar değil. Biliyoruz ki oradaki arkadaşlarımızın her biri halklarımızın barışı, özgürlüğü ve demokrasi için yaşadılar. Bunun için nefes aldılar, bunun için mücadele ettiler. Bugün de cezaevlerinde aynı direnişi sürdürüyorlar" diye konuştu.

TÜRK: DAHA ÖRGÜTLÜ MÜCADELE EDECEĞİZ

Davada 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Türk ise, "Kobanê Kumpas Davası Kürt halkını sindirmeye, susturmaya, Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi dava olarak karşımızda duruyor” dedi. Türk, şunları söyledi: “Biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar Kürt halklarının kazanımlarını yok etmek için ırkçı, milliyetçi bir anlayışla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi istiyoruz; ne yaparlarsa yapsınlar bu halk asla başını eğmeyecek, özgürlüğü için, demokratik geleceği için, Kürt halkını özgür geleceği için mücadeleyi sürdürecek. Yüreğimiz buruk, çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz, özgür ve demokratik gelecek için elbette ki bugün dünden daha fazla örgütlü, inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

2014 yılında Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Gültan Kışanak, bu görevi sürdürürken 25 Ekim 2016’da gözaltına alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. 2 bin 761 gün tutuklu kalan Gültan Kışanak, dün gelen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.