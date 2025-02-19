Gültan Kışanak: İktidar Kürt sorununu değil PKK'yi konuşmak istiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken tutuklanan, yaklaşık 7,5 sene cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Gültan Kışanak, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve örgütün silah bırakabileceğine yönelik tartışmalar hakkında konuştu.

MA'ya açıklamalarda bulunan Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Kışanak, "Artık Kürt sorununu araçsallaştırmamak lazım. Kürt sorunu iktidar hesaplarına, üç beş tane oya heba edilebilecek bir sorun değil. Vebali, vicdanı çok ağır" dedi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bir görüş ayrılığı olduğuna inanmadığını belirten Kışanak, şöyle konuştu:

"Evet, kamuoyunda pratikte yaşadığımız sorunlar nedeniyle sanki aralarında bir görüş ayrılığı varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor fakat bunun daha çok bir iş bölümünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli biraz daha kamuoyunda bazı tepkileri de kolay tolere edebilecek, bazı kesimlerinde tepkisini engelleyecek bir figür olarak olası gelişmelerle ilgili daha ön açıcı bir yerde duruyor. Sözünü buradan kuruyor. Fakat aynı zamanda da iktidarın yaptığı kötü uygulamaları, baskıları, gözaltıları ve kayyım atamalarını da bir yerde geri dönüp onaylıyor. O anlamda aralarında bir görüş ayrımı olduğunu düşünmüyorum."

"KÜRT SORUNUNU DEĞİL PKK'Yİ KONUŞMAK İSTİYORLAR"

İktidarın Kürt sorununu konuşmak istemediğini ifade eden Kışanak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Toplum büyük bir özlemle bir demokratikleşme bekliyor. Ancak devletin ve iktidarın, haklar, demokratikleşme temelinde bir şeyi konuşmak istemediğini düşünüyorum. Şimdi PKK’yi konuşmak istiyorlar, Kürt sorununu konuşmak istemiyorlar. Asıl konuştukları mesele; hem Rojava hem de PKK’deki silahların nasıl devre dışı çıkarılacağı konusudur. Siyasi dillerine baktığımızda bunu bir ön şart olarak öne sürüyorlar."

"KÜRT SORUNUNU KONUŞMAK İSTİYORUZ"

Kürtlerin ise Kürt sorununu konuşmak istediğini ve bu bağlamda demokratikleşme beklediğini savunan Gültan Kışanak, bu konuların konuşulmasının yolunu açmak istediklerini ifade etti:İ

"Kürt halkı ve demokratik kamuoyu olarak Kürt sorununu konuşmak istiyoruz. Kürt sorununu konuşmalıyız. Onun için iktidarın genel politikasının toplumun beklentileriyle birebir örtüşmediğini düşünüyorum. Zaten bu da beklenemez. Daha baştan şöyle bir şey hayalcidir; hemen yarın sabah kalkacağız, bir hafta, bir ay içerisinde anayasa da değişecek, devletin pratikteki uygulamaları da değişecek, Kürt kimliği tanınacak, anadil üzerindeki bütün engeller kaldırılacak, Kürtlerin yönetime katılmasıyla ilgili sorunlarda ortadan kalkacak. Yarın sabah güllük gülistanlık ülkeye uyanacağız. Bu gerçekçi değil. Bunu istiyoruz ancak böyle oturup bir anlaşmayla halledilecek bir şey değil. Buraya giden yolu açmak önemlidir."