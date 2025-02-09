Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Uysal, Cine 1 TV'de katıldığı bir televizyon programında adaylığını açıklarken Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekti.

Ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına ihtiyacının olduğunu belirten Uysal, “Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi.