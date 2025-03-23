Gülten Akın Ödülü Şair Canpolat’a verildi

Kültür Sanat Servisi

Balad Şiir Vakfı’nın düzenlediği “Gülten Akın Şiir Ödülü” bu yıl, "Kuyudan Çekilmiş Sesler" dosyasıyla genç şair İbrahim Canpolat'a verildi. 82 şiir dosyasının başvuruda bulunduğu Gülten Akın Şiir Ödülü’nün bu yılki seçici kurulu Özkan Mert başkanlığında Arzu K. Ayçiçek, Gültekin Emre, Engin Fırat, Çiğdem Sezer, Haydar Eroğlu ve Anıl Fırat Tosun’dan oluşuyordu.

Ödül alan şiir dosyası “Kuyudan Çekilmiş Sesler", basım giderleri Balad Şiir Vakfı tarafından karşılanarak Kanguru Yayınları’nca yayımlanacak. Ödül, 4-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 26. Bahadın Kültür Şenliği'nde İbrahim Canpolat'a verilecek.



