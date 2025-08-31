‘Gülün Adı ve Ortaçağ’ raflarda yerini aldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Umberto Eco’nun başyapıt olarak görülen ‘Gülün Adı’ romanı; tarihsel bağlamı, felsefi derinliği ve edebi incelikleriyle Dr. Yelda Gürlek’in yeni çalışmasında irdeleniyor.

Kafka Kitap tarafından okurların beğenisine sunulan ‘Gülün Adı ve Ortaçağ’ edebiyat ve tarih tutkunlarını Ortaçağ manastırlarının gizemli koridorlarında bir yolculuğa davet ediyor.

Eco’nun edebiyat tarihine damga vuran ‘Gülün Adı’ eseri, Ortaçağ’ın düşünsel dünyasını, dini tartışmalarını ve bilgiye dair bitmeyen arayışlarını işleyen çok katmanlı bir metin. Kitabın zengin sembolizmi, yoğun tarihsel referansları ve felsefi derinliği, onu edebiyat dünyasında eşsiz kılıyor. Bu derinlikli romanı daha iyi kavramak için Gürlek’in kaleme aldığı ‘Gülün Adı ve Ortaçağ’ eseri okurları bekliyor.