Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: 30 Euro limiti kaldırıldı

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen ve kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 olarak belirlendi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve 10813 sayılı karar ile, yolcu beraberinde getirilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya ilişkin muafiyet hükümleri yeniden düzenlendi.

Karara göre, kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, Diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 olarak belirlendi.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (IV) sayılı listesinde yer alan eşya için, bu oranlara yüzde 20 ilave tek ve maktu vergi uygulanacağı hüküm altına alındı.

Düzenlemeyle birlikte, aynı kararda yer alan “30 avroyu aşan ancak” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği, karar hükümlerinin ise Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

KALDIRILMASI GÜNDEMDEYDİ

NTV'nin haberine göre; yurt dışından internet üzerinden yapılan gümrüksüz alışverişin kaldırılması uzun süredir gündemdeydi. Avrupa Birliği’nin, 150 Euro’luk muafiyeti 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı değerlendirmesi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları, Türkiye’de de 30 Euro’luk limitin sıfırlanacağı beklentisini güçlendirmişti.

LİMİT KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerde gümrük muafiyeti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Aralık 2024’te alınan yeni kararlarla birlikte, kargo bedelleri de ürün fiyatına dahil edilmiş ve fiili sınır 27 Euro’ya çekilmişti. Ayrıca her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklenmişti.

Bu uygulama kapsamında, özellikle posta ve hızlı kargo yoluyla gelen, ticari mahiyet taşımayan ürünler; Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyordu. Bazı ürünlerde ise 4760 sayılı ÖTV Kanunu kapsamında yüzde 20 oranında maktu vergi uygulanıyordu.

KARGO BEDELİ DE HESABA KATILIYORDU

27 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ürün bedeline kargo masrafları da dahil edilmişti. Örneğin, 29 Euro’ya satın alınan bir ürünün 2 Euro kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 Euro’ya ulaştığında, 30 Euro’luk sınır aşıldığı için gümrük müşavirliği hizmeti alınması zorunlu hale geliyordu.

Yeni kararla birlikte, bu istisna da tamamen kaldırılarak yurt dışından gümrüksüz alışveriş uygulamasına son verilmiş oldu.