GÜMÜŞ ADETA ÇAKILDI! 5 Şubat 2026 Perşembe Güncel Gram Gümüş Fiyatı

5 Şubat 2026 Perşembe günü piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, gümüş fiyatları adeta çakıldı. Özellikle “1 gr gümüş kaç TL?” ve “Gümüş ne kadar 2026?” soruları yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi.

Serbest piyasada gümüşte görülen sert düşüş, hem gram gümüş hem de ons gümüş fiyatlarında dikkat çekici kayıplara neden oldu.

5 ŞUBAT 2026 SERBEST PİYASA GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Tür Alış Satış Değişim Saat Gümüş (TL/GR) 110,31 110,49 -9,77% 09:22 Gümüş ($/ONS) 78,27 78,38 -10,40% 09:37 Gümüş (Euro/ONS) 66,31 66,59 -10,12% 09:37

GÜMÜŞTE YÜZDE 15’LİK SERT ÇAKILMA

Piyasalarda özellikle gümüş fiyatlarındaki volatilite dikkat çekti. Ons gümüş, gün içinde yüzde 15’e varan sert bir düşüşle 73,55 dolar seviyesini test etti.

Sabah saat 07.00 sularında ons gümüş, dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 12,25 düşüşle 76,80 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştı. Bu sert hareket, “Gümüş ons kaç TL?” sorusunun da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Gümüş'te yaşanan sert yükseliş, yerini kâr satışlarına bıraktı. Buna karşın uzmanlar, alım satım yaparken temkinli olunması konusunda uyarıyor.

GRAM GÜMÜŞ HESAPLAMALARI: EN ÇOK ARANAN SORULARIN YANITLARI

Güncel gram gümüş satış fiyatı olan 110,49 TL baz alınarak yapılan hesaplamalar, yatırımcıların “gümüş gram hesaplama” aramalarına net yanıtlar sunuyor.

Bu fiyata göre 200 gram gümüş kaç TL? sorusunun yanıtı yaklaşık 22.098 TL olurken, 300 gram gümüş ne kadar yapar? sorusu için karşılık yaklaşık 33.147 TL seviyesindedir.

Aynı hesaplama yöntemiyle 400 gram gümüş kaç TL? yaklaşık 44.196 TL, 600 gr gümüş kaç TL? ise yaklaşık 66.294 TL etmektedir.

Yüksek hacimli aramalarda sıkça sorulan 50 kilo gümüş kaç TL? sorusuna gelince; 1 kilogramın 1.000 gram olduğu bilgisiyle birlikte, 50 kilo gümüş yaklaşık 5.524.500 TL seviyesine karşılık gelmektedir.

1 KG GÜMÜŞ KAÇ GRAMDIR?

Gram gümüş yatırımı yapanların temel bilgileri arasında yer alan bu sorunun yanıtı nettir. 1 kilogram gümüş, 1.000 gramdır. Bu bilgi, gram bazlı hesaplamaların doğru yapılabilmesi açısından kritik önem taşır.

GÜMÜŞ ALINIR MI? GÜMÜŞ NEREDEN ALINIR?

Sert düşüşlerin ardından “gümüş al” aramaları yeniden hız kazandı. Gümüş nereden alınır sorusu ise fiziki ve serbest piyasa işlemleri üzerinden yanıt buluyor.

Gram gümüş fiyatlarındaki sert geri çekilme, kısa vadeli alım fırsatı arayan yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

1 gr gümüş kaç TL?

5 Şubat 2026 itibarıyla 1 gram gümüşün satış fiyatı 110,49 TL seviyesindedir.

Gümüş ne kadar 2026?

2026 yılında gümüş fiyatları yüksek volatilite gösterirken, 5 Şubat günü gram gümüşte yüzde 9’u aşan sert düşüş yaşandı.

Gümüş ons kaç TL?

Ons gümüş fiyatı dolar bazında 78 dolar seviyelerinde işlem görürken, TL karşılığı kur ve ons fiyatına göre değişmektedir.

5 Şubat 2026 günü gümüş piyasasında yaşanan sert düşüş, gram ve ons bazında tarihi hareketlerden biri olarak kayıtlara geçti. “1 gr gümüş kaç TL?” ve “gümüş gram hesaplama” gibi aramalar rekor seviyelere çıkarken, önümüzdeki günlerde fiyatlardaki seyrin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.