GÜMÜŞ BÖYLE DÜŞÜŞ GÖRMEDİ! 31 Ocak 2026 Cumartesi Güncel Gümüş Fiyatı

Gümüş piyasasında tarihi bir düşüş yaşanıyor. Serbest piyasada gümüş fiyatları 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yüzde 28’i aşan kayıplarla yatırımcıyı şaşırttı. Bu sert hareket sonrası “1 gr gümüş kaç TL”, “gümüş ne kadar 2026” ve “gümüş ons kaç TL” soruları en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

31 OCAK 2026 CUMARTESİ SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

Tür Alış Satış Değişim Saat Gümüş (TL/GR) 116,30 116,50 -28,39% 23:59 Gümüş ($/ONS) 82,69 82,84 -28,90% 23:59 Gümüş (Euro/ONS) 69,71 69,86 -28,28% 23:59

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Gümüşteki bu sert düşüşün temel nedeni küresel para politikası beklentileri oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı koltuğu için “enflasyon şahini” olarak bilinen Kevin Warsh ismini aday göstereceği iddiaları, doların güçlenmesine yol açtı. Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı beklentisi, faiz getirisi olmayan kıymetli metallerden hızlı bir çıkışı tetikledi ve gümüş fiyatlarında adeta çöküş yaşandı.

1 GR GÜMÜŞ KAÇ TL? GÜMÜŞ NE KADAR 2026?

31 Ocak 2026 Cumartesi itibarıyla 1 gr gümüş kaç TL sorusunun yanıtı net: Gümüş gram satış fiyatı 116,50 TL. Bu rakam, 2026 yılı için gümüşte şimdiye kadar görülen en sert günlük düşüşlerden birine işaret ediyor.

GÜMÜŞ ONS KAÇ TL?

Uluslararası piyasalarda gümüş ons fiyatı da sert şekilde geriledi. Bugün gümüş ons 82,84 dolar ve 69,86 euro seviyesinde işlem görüyor. Ons tarafındaki bu sert düşüş, iç piyasada gram gümüş fiyatlarını da aşağı çekti.

GÜMÜŞ GRAM HESAPLAMA: 200, 300, 400, 600 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Yatırımcıların sıkça sorduğu “200 gram gümüş kaç TL”, “300 gram gümüş ne kadar yapar” ve “600 gr gümüş kaç TL” soruları, güncel gram fiyatı üzerinden hesaplandığında şu şekilde:

Miktar Tutar (TL) 200 Gram 23.300 TL 300 Gram 34.950 TL 400 Gram 46.600 TL 600 Gram 69.900 TL

1 KG GÜMÜŞ KAÇ GRAMDIR? 50 KİLO GÜMÜŞ KAÇ TL?

Yatırımcıların merak ettiği temel sorulardan biri de 1 kg gümüş kaç gramdır. 1 kilogram gümüş, 1000 gramdır. Buna göre güncel fiyatla 1 kg gümüş yaklaşık 116.500 TL ediyor.

Daha büyük yatırım düşünenler için “50 kilo gümüş kaç TL” sorusunun yanıtı ise yaklaşık 5.825.000 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI? GÜMÜŞ NEREDEN ALINIR?

Bu sert düşüş sonrası “gümüş al” aramaları da hız kazandı. Fiyatların kısa sürede bu kadar sert gerilemesi, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor. Gümüş almayı düşünenler, piyasalardaki oynaklığı göz önünde bulundurarak hareket ediyor.

“Gümüş nereden alınır” sorusunun yanıtı ise yatırımcının tercihine göre değişiyor. Serbest piyasa, kuyumcular ve piyasa fiyatlarını baz alan kanallar üzerinden gümüş işlemleri takip ediliyor.

1 gr gümüş kaç TL?

31 Ocak 2026 Cumartesi günü 1 gram gümüş satış fiyatı 116,50 TL.

Gümüş ne kadar 2026?

2026 yılı itibarıyla gümüş fiyatları sert dalgalanıyor; bugün gram gümüş 116,50 TL seviyesinde.

Gümüş ons kaç TL?

Gümüş ons fiyatı bugün 82,84 dolar ve 69,86 euro düzeyinde.

Gümüş gram hesaplama nasıl yapılır?

Güncel gram fiyatı 116,50 TL üzerinden, alınmak istenen gram miktarı ile çarpılarak hesaplama yapılır.

31 Ocak 2026 Cumartesi günü gümüş piyasasında tarihi bir düşüş yaşandı. Fed başkanlığı beklentileriyle güçlenen dolar, gümüşte yüzde 28’i aşan kayıplara neden oldu. Uzmanların da altını çizdiği gibi, bu denli sert hareketlerin yaşandığı dönemlerde yatırımcıların aceleci kararlar yerine temkinli adımlar atması büyük önem taşıyor.