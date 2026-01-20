GÜMÜŞ BUGÜN KAÇ LİRA? 20 Ocak 2026 Salı Gram Gümüş Fiyatları

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği gümüş fiyatları, 20 Ocak 2026 Salı günü serbest piyasada yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram gümüşten ons gümüşe kadar tüm güncel veriler, “gümüş bugün kaç lira?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (20 OCAK 2026)

Güncel verilere göre gümüş fiyatları hem TL hem de ons bazında artış gösteriyor.

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 132,70 132,77 1,17% 17:13 Gümüş ($/ONS) 95,11 95,17 0,91% 17:28 Gümüş (Euro/ONS) 81,16 81,22 0,23% 17:28

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Gram gümüş fiyatı 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 132,77 TL seviyesinden satılıyor. Gram bazında artış, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Gram Gram Gümüş Fiyatları

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram Gümüş 132,77 TL 5 Gram Gümüş 663,85 TL 10 Gram Gümüş 1.327,70 TL 25 Gram Gümüş 3.319,25 TL 100 Gram Gümüş 13.277 TL 500 Gram Gümüş 66.385 TL 1 Kg Gümüş 132.770 TL

ONS GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

Gümüş ons fiyatı, dolar bazında 95,17 seviyesine yükselirken, euro bazında 81,22 seviyesinde işlem görüyor. Ons tarafındaki yükseliş, küresel piyasalardaki gümüş talebinin arttığına işaret ediyor.

KÜLÇE GÜMÜŞ VE YATIRIMCI İLGİSİ

Külçe gümüş fiyatı, gram gümüşle paralel şekilde yükseliyor. Uzun vadeli yatırımcılar, özellikle 1 kg gümüş kaç TL ve 100 gram gümüş fiyatı gibi aramaları yoğunlaştırmış durumda.

Gümüş bugün kaç lira?

20 Ocak 2026 Salı günü gram gümüş satış fiyatı 132,77 TL seviyesindedir.

1 kg gümüş kaç TL?

Güncel gram fiyatına göre 1 kilogram gümüş yaklaşık 132.770 TL ediyor.

Gümüş ons fiyatı ne kadar?

Ons gümüş dolar bazında 95,17, euro bazında ise 81,22 seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş nereden alınır?

Gümüş; kuyumcular, bankalar ve serbest piyasa üzerinden fiziki veya dijital olarak temin edilebilir.

Gümüş fiyatları yükseliyor mu?

20 Ocak 2026 itibarıyla gümüş fiyatları hem gram hem ons bazında yükseliş eğilimi gösteriyor.

Gümüş bugün kaç lira? sorusunun yanıtı 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla netleşti. Gram gümüş 132 TL bandının üzerine çıkarken, ons gümüşte de yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gümüş fiyatlarını takip eden yatırımcılar için hem gram hem de kilo bazında seviyeler kritik önem taşımaya devam ediyor.