Gümüş fiyatları 13 yılın en yüksek seviyesini test etti

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Son dönemlerde değerli metallerdeki sert yükselişler kendini gümüşte de gösterdi. Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla destekleniyor.

Güneş enerjisi, elektronik ve daha geniş kapsamlı elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Gümüş sektörünün her kesiminden üye barındıran, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olan Silver Institute, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını tahmin etse de arz kısıtlamaları gümüş fiyatlarındaki artışta temel itici gücü olmaya devam ediyor.

Bu sebeplerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerde gümüş fiyatlamalarında etkili oldu. Analistler, gümüşün jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak endüstriyel alanda da yoğun kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çekerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı toplantısından gelecek mesajlarında önemli olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.