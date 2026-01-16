Gümüş fiyatları bugün ne kadar? 16 Ocak 2026 Cuma güncel serbest piyasa gümüş fiyatları

Gümüş fiyatları, altınla birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metaller arasında yer alıyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü serbest piyasada gümüş fiyatları, ons tarafındaki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gram gümüş, dolar ons ve euro ons fiyatları günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcıların gündeminde.

16 OCAK 2026 CUMA SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla açıklanan verilere göre gümüş fiyatlarında sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor. Özellikle ons gümüşteki düşüş, iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını da etkiliyor.

Güncel gümüş fiyatları

Gümüş Türü Alış Satış Gümüş (TL/GR) 126,41 126,49 Gümüş ($/ONS) 90,68 90,73 Gümüş (Euro/ONS) 78,11 78,20

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE DURUMDA?

Gram gümüş fiyatı 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla 126 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşte yaşanan düşüş, gram fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmaları yakından izliyor.

ONS GÜMÜŞ NEDEN GERİLİYOR?

Ons gümüş fiyatlarında görülen düşüşte küresel piyasalardaki hareketlilik etkili oluyor. Dolar ons ve euro ons bazındaki gerileme, gümüşün yatırım aracı olarak kısa vadede daha temkinli izlenmesine neden oluyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Gümüş, altına kıyasla daha volatil bir yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Bu nedenle yatırımcıların hem ons fiyatlarını hem de döviz kurundaki değişimleri birlikte değerlendirmesi önem taşıyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli beklentiler de gümüş yatırımında belirleyici oluyor.

Gümüş bugün kaç lira?

Gram gümüş satış fiyatı 126,49 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons gümüş kaç dolar?

Ons gümüş 90,73 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gümüş fiyatları neden düştü?

Ons gümüşteki küresel düşüş ve piyasalardaki dalgalanma, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

16 Ocak 2026 Cuma günü gümüş fiyatları, serbest piyasada aşağı yönlü sınırlı bir hareket sergiliyor. Gram gümüş, dolar ons ve euro ons fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ederken, gümüş piyasasında kısa vadeli dalgalanmalar ön plana çıkıyor.