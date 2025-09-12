Gümüş fiyatlarında 14 yılın zirvesi görüldü

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 doları test ederek 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklanan makroekonomik verilerin ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun da ılımlı seviyelerde olduğuna işaret etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 3 faiz indirimine gideceği beklentilerini de güçlendirdi.

Faiz indirimleri beklentilerinin gücünü koruması emtia piyasasında özellikle değerli metalleri pozitif etkiliyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 45'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Gümüş yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 45'in üzerinde kazandırdı.

Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi, dolara olan talebin azalması ve tahvil faizlerindeki gerileme gümüş fiyatlarının yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldı.

Gümüş altın gibi, hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken hem de endüstriyel alanda da geniş bir kullanıma sahip bulunuyor.

Özellikle elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden yoğun bir şekilde gümüş talebi geliyor. Gümüş güneş panellerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı da gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.