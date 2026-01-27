Gümüş fiyatlarında son durum
Yeni işlem gününde gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gümüş fiyatları dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı.
Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.