Gümüş Kaç Lira? 2 Ocak 2026 Cuma Güncel Gram Gümüş Fiyatları

Gram gümüş fiyatları haftaya yükselişle başlarken, 2 Ocak 2026 Cuma günü oluşan rakamlar yatırımcıların odağında yer alıyor. “Gümüş bugün kaç lira?”, “Gram gümüş ne kadar oldu?” ve “Gümüş fiyatlarında son durum ne?” sorularının yanıtı merak edilirken, hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda dikkat çeken yükseliş trendi sürüyor.

2 OCAK 2026 GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Güncel verilere göre gram gümüş fiyatları şöyle:

Ürün Alış Satış Günlük Değişim Son Güncelleme Gram Gümüş 102,48 TL 102,54 TL %3,64 09:51

GÜMÜŞ ONS FİYATINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatlarında yükseliş yalnızca iç piyasada değil, küresel piyasalarda da etkili oluyor. Yeni işlem gününde gümüşün ons fiyatı %2,9 yükselişle 73,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yılın ilk günleri itibarıyla gümüş yatırımcılarının piyasayı yakından takip etmeye devam ettiği görülüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Gümüş fiyatları ve genel piyasa görünümü açısından bugün öne çıkan ekonomik veriler şöyle:

Çin ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak

10.00 – Türkiye: Aralık ayı İSO İmalat Sanayi PMI

10.00 – İngiltere: Aralık konut fiyat endeksi

11.55 – Almanya: Aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 – Avro Bölgesi: Aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 – İngiltere: Aralık ayı imalat sanayi PMI

14.30 – Türkiye: Haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 – ABD: Aralık ayı imalat sanayi PMI

Bu verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Gram gümüş 102 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Günlük bazda güçlü yükseliş dikkat çekiyor.

Gümüş ons fiyatı 73,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün gram gümüş ne kadar?

2 Ocak 2026 Cuma günü gram gümüş alış fiyatı 102,48 TL, satış fiyatı ise 102,54 TL seviyesindedir.

Gram gümüşte günlük değişim ne kadar?

Gram gümüş fiyatlarında günlük bazda yaklaşık %3,64 oranında yükseliş yaşanmaktadır.

Gümüş ons fiyatı kaç dolar?

Gümüş ons fiyatı yeni işlem gününde %2,9 yükselişle 73,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Küresel piyasalardaki hareketlilik, ekonomik veri akışı ve yatırım talebi gümüş fiyatları üzerinde etkili oluyor.

2 Ocak 2026 gram gümüş fiyatları güçlü yükselişle dikkat çekiyor. Hem gram fiyatındaki artış hem de ons tarafındaki yukarı yönlü hareket, gümüşün yatırımcılar açısından yeniden öne çıkan bir enstrüman haline geldiğini gösteriyor. Piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor.