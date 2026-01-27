Gümüş kaç lira? 27 Ocak 2026 Salı Güncel Gümüş Fiyatı

Serbest piyasada gümüş fiyatları, yatırımcıların ve sanayi sektörünün yakın takibinde yer alıyor. “1 gr gümüş kaç TL?”, “Gümüş ne kadar 2026?” ve “Gümüş ons kaç TL?” gibi aramalar 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla hız kazandı. İşte güncel gümüş fiyatları ve yükselişin arkasındaki nedenler.

SERBEST PİYASA GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Tür Alış Satış Değişim Saat Gümüş (TL/GR) 156,71 156,79 %3,65 13:58 Gümüş ($/ONS) 112,47 112,52 %3,71 14:14 Gümüş (Euro/ONS) 94,57 94,64 %3,64 14:14

1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL? GRAM VE KİLO GÜMÜŞ HESAPLAMASI

Bugün itibarıyla 1 gram gümüş serbest piyasada yaklaşık 156,79 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyata göre yatırımcıların sıkça merak ettiği gram ve kilo bazlı hesaplamalar da netleşiyor.

Örneğin 200 gram gümüş yaklaşık 31.358 TL ederken, 300 gram gümüş 47 bin TL seviyesine yaklaşıyor. 400 gram gümüş ve 600 gram gümüş hesaplamalarında da fiyat, gram çarpanı üzerinden belirleniyor.

“1 kg gümüş kaç gramdır?” sorusunun yanıtı ise nettir: 1 kilogram gümüş 1000 gramdır. Buna göre 1 kilo gümüşün TL karşılığı güncel gram fiyatına göre hesaplanır.

GÜMÜŞ ONS FİYATI NE KADAR?

Küresel piyasalarda referans kabul edilen gümüş ons fiyatı, 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 112,52 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar ve euro bazlı ons fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada gümüş gram fiyatını da yukarı taşıyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Son dönemde gümüş neden yükseliyor? sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Gümüş fiyatlarındaki artışın arkasında birden fazla temel neden bulunuyor.

Öncelikle gümüş, sadece bir yatırım aracı değil; aynı zamanda sanayide yoğun kullanılan stratejik bir metal. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve elektronik üretiminde artan talep, gümüşe olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor.

Buna ek olarak küresel jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikaları, gümüşü tıpkı altın gibi güvenli liman haline getiriyor. Bu faktörler bir araya geldiğinde, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz oluyor.

GÜMÜŞ NEREDEN ALINIR VE GÜMÜŞ ALMAK MANTIKLI MI?

“Gümüş al” ve “gümüş nereden alınır” aramaları, fiyatlardaki yükselişle birlikte artış gösteriyor. Gümüş; bankalar, yetkili kuyumcular ve lisanslı dijital platformlar üzerinden fiziki ya da yatırım ürünü olarak alınabiliyor.

Uzun vadede sanayi talebinin artması ve küresel belirsizliklerin sürmesi, gümüşü birçok yatırımcı için alternatif ve tamamlayıcı bir yatırım aracı haline getiriyor.

1 gr gümüş kaç TL?

27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 1 gram gümüş yaklaşık 156,79 TL seviyesindedir.

Gümüş ne kadar 2026?

2026 yılında gümüş fiyatları, hem sanayi talebi hem de küresel riskler nedeniyle yükseliş eğilimi göstermektedir.

50 kilo gümüş kaç TL eder?

50 kilo gümüş, 50.000 gramdır. Güncel gram fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam tutar belirlenir.

Bankadan gümüş alınır mı? Stopaj oranı nedir?

Bankalardan gümüş fonu alınır. Kâr üzerinden ise yüzde 17.5 stopaj kesintisi yapılır.

27 Ocak 2026 Salı güncel gümüş fiyatları, piyasadaki güçlü talep ve küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram, ons ve kilo bazlı hesaplamalar, yatırımcıların karar sürecinde belirleyici oluyor. Gümüş fiyatlarının seyrinde sanayi kullanımı, küresel politik riskler ve döviz kurları önümüzdeki dönemde de kritik rol oynamaya devam edecek.