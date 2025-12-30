Gümüş Kaç Lira? 30 Aralık 2025 Salı Güncel Gümüş Fiyatları

Son günlerin en çok merak edilen yatırım araçlarından biri olan gümüş fiyatları 30 Aralık 2025 Salı günü yeniden gündemde. Yatırımcılar, “Gümüş kaç TL?”, “Gram gümüş fiyatı nedir?”, “Gümüş ons fiyatı kaç dolar?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte serbest piyasa güncel gümüş fiyatları, grafik görünümünü etkileyen gelişmeler ve en çok sorulan soruların yanıtları…

SERBEST PİYASA GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI (30 ARALIK 2025)

Kur Alış Satış Değişim Saat Gümüş (TL/GR) 103,37 TL 103,43 TL %2,84 09:14 Gümüş ($/ONS) 74,66 $ 74,72 $ %2,61 09:29 Gümüş (Euro/ONS) 63,39 € 63,46 € %2,55 09:29

Tablodaki verilere göre gram gümüş fiyatı 103,43 TL seviyesinde seyrederken, gümüş ons fiyatı dolar bazında 74,72 dolar bandında işlem görüyor. Euro bazında ise gümüş ons fiyatının 63,46 euro seviyelerinde olduğu görülüyor.

PİYASALARDA SON DURUM: GÜMÜŞTE TOPARLANMA DİKKAT ÇEKİYOR

Dün sert düşüşlerin yaşandığı gümüş piyasasında bugün toparlanma dikkat çekiyor. Dün yüzde 7,18 değer kaybeden gümüşün onsu, bugün %2,3 artışla 74,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu yükselişte, dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan Chicago Mercantile Exchange’in (CME) gümüş vadeli işlemleri için teminat oranlarını artırdığı yönündeki haberlerin etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, gümüş grafik verilerinde yeniden yukarı yönlü bir hareketin oluşmasına zemin hazırladı.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARI NEYİ TAKİP EDİYOR?

Gram gümüş TL fiyatı

Ons bazlı gümüş fiyatı

Dolar ve Euro gümüş ons verileri

Piyasa haberleri ve küresel gelişmeler

Gümüş külçe ve fiziki gümüş talebi

1 Gram gümüş kaç TL?

30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla gram gümüş fiyatı serbest piyasada 103,43 TL seviyesindedir.

1 kilo gümüş kaç TL?

Güncel gram satış fiyatı 103,43 TL olduğundan, 1 kilo (1000 gram) gümüşün yaklaşık fiyatı 103.430 TL seviyesindedir. Hesaplama, doğrudan serbest piyasa gram fiyatı üzerinden yapılmaktadır.

Gümüş ons fiyatı kaç dolar?

Tablodaki verilere göre gümüş ons fiyatı dolar bazında 74,66 – 74,72 dolar aralığında işlem görmektedir. Gün içi işlemlerde ons gümüş 74,5 dolar civarına kadar yükseliş sergilemiştir.

Gümüş grafik ve trend neyi gösteriyor?

Dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün gümüşte toparlanma ve yukarı yönlü bir hareket görülmektedir. Yüzde 7,18’lik gerilemenin ardından ons gümüşte kaydedilen %2,3’lük artış, kısa vadede yeniden yükseliş eğilimine işaret etmektedir.

100 gram gümüş kaç TL?

Gram satış fiyatı 103,43 TL olduğunda, 100 gram gümüşün yaklaşık fiyatı 10.343 TL olmaktadır. Bu tutar, serbest piyasa gram fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

50 gram gümüş kaç TL?

Aynı şekilde, gram satış fiyatı esas alındığında 50 gram gümüşün yaklaşık fiyatı 5.171,50 TL’dir. Bu değer, 1000 gramlık kilo fiyatının yarısının onda biri üzerinden hesaplanmaktadır.

Gümüş kaç dolar?

Gümüşün uluslararası piyasalardaki referans değeri ons bazındadır. Mevcut tabloda gümüş ons fiyatı 74 dolar bandında (yaklaşık 74,66 – 74,72 dolar) işlem görmektedir.

Gümüş külçe fiyatları nasıl?

Gümüş külçe fiyatları, ağırlığa göre gram başına 103,43 TL’lik serbest piyasa satış fiyatı temel alınarak şekillenmektedir. Örneğin 1 kilo gümüş külçenin yaklaşık fiyatı 103.430 TL düzeyindedir; daha küçük veya büyük külçelerde tutar, ağırlığa göre oranlanarak hesaplanır.

30 Aralık 2025 Salı günü gümüş fiyatları toparlanma sinyali veriyor. Gram gümüş 103,43 TL seviyelerinde, gümüş ons fiyatı ise dolar bazında 74 dolar bandında işlem görüyor. CME kaynaklı teminat artışı haberleri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar sonrası yatırımcılar, hem gram gümüşü hem de ons bazlı gümüşü yakından izlemeye devam ediyor.