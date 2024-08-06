Gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Ankara'ya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi.

Yurda dönen milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Yusuf Dikeç ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Şevval İlayda Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, "Ortağımla birlikte Türkiye tarihine imza atmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Bunun için çok çalıştık, emekler verdik. Çok zor şartlardan geldik" dedi.

Mersin'deki atıcılık tesisine Yusuf Dikeç ve kendi isminin verildiğinin hatırlatılması üzerine milli sporcu, şunları kaydetti:

“Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri onore etmek için Mersin'deki atıcılık poligonuna isimlerimizi verdi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bizim için bu tarz şeyler madalyadan çok daha kıymetli. Onore edilmiş olmak, başarımızın takdir görüyor olması her şeyden çok daha kıymetli. Madalyayı beni destekleyen ailem, canım antrenörlerim ve bir de canım ortağıma (Yusuf Dikeç) armağan ediyorum. Kendisi benim canım, iyi ki geldi, kendisine teşekkür ediyorum."