Gümüş rekor kırdı! 23 Ocak 2026 Cuma gümüş fiyatları (Güncel)

Değerli metaller piyasasında dikkatler bu kez gümüşe çevrildi. “Gümüş rekor kırdı mı?”, “1 gr gümüş kaç TL?” ve “Gümüş ne kadar 2026?” soruları, 23 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Serbest piyasada gümüş fiyatları tarihi seviyelere yaklaşarak güçlü bir yükseliş sergiliyor.

23 OCAK 2026 GÜNCEL SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

Bugün gümüş fiyatları hem TL hem de ons bazında dikkat çekici artışlar kaydetti. Özellikle gram gümüşte görülen yükseliş, “Gümüş al” ve “Gümüş nereden alınır” aramalarını da artırdı.

Gram Gümüş Fiyatı (TL/GR)

Gümüş (TL/GR) alış fiyatı 137,95 TL, satış fiyatı ise 138,03 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu yükselişle birlikte “1 gr gümüş kaç TL?” sorusu günün en popüler aramalarından biri oldu.

Gümüş Ons Fiyatı

Gümüş ($/ONS): 98,80 – 98,84 dolar

Gümüş (Euro/ONS): 84,13 – 84,22 euro

Ons bazındaki bu güçlü yükseliş, “Gümüş ons kaç TL?” ve “Gümüş fiyatları neden yükseliyor?” sorularını gündeme taşıdı.

GÜMÜŞ GRAM HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gümüş gram hesaplama geliyor. Güncel gram fiyatı baz alınarak yapılan hesaplamalar şöyle:

Miktar Yaklaşık Tutar (TL) 200 gram gümüş 27.606 TL 300 gram gümüş 41.409 TL 400 gram gümüş 55.212 TL 600 gram gümüş 82.818 TL

1 KG VE 50 KİLO GÜMÜŞ KAÇ TL?

“1 kg gümüş kaç gramdır?” sorusunun yanıtı nettir: 1 kilogram gümüş 1000 gramdır. Buna göre:

1 kg gümüş ≈ 138.000 TL

50 kilo gümüş ≈ 6.900.000 TL

1 gr gümüş kaç TL?

23 Ocak 2026 itibarıyla 1 gram gümüş yaklaşık 138 TL seviyesinden satılıyor.

Gümüş ne kadar 2026?

2026 yılı itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de ons bazında güçlü bir yükseliş trendi içinde bulunuyor.

Gümüş ons kaç TL?

Ons gümüş fiyatı 98 dolar seviyelerine yaklaşarak tarihi zirvelerine yakın seyrediyor.

Gümüş nereden alınır?

Gümüş; kuyumculardan, bankalardan ve serbest piyasa üzerinden fiziki ya da hesap bazlı olarak alınabiliyor.

23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gümüş fiyatları, rekor seviyelere yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti. “Gümüş rekor kırdı” söylemi, gram ve ons fiyatlarındaki sert yükselişle güç kazanırken, “1 gr gümüş kaç TL?” ve “Gümüş ne kadar 2026?” soruları gündemde kalmaya devam ediyor. Gümüş piyasasındaki gelişmeler önümüzdeki günlerde de yakından izlenecek.