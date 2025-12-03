Gümüş rekor seviyeye yaklaştı

Gümüş, yatırımcıların faiz indirimlerine yönelik pozisyonlarını artırması ve piyasadaki devam eden arz sıkışıklığıyla rekor seviyeye yakın seyretti.

Bloomberght'de yer alan habere göre, gümüş, önceki yedi seansta yaklaşık yüzde 17 yükseldikten sonra yatırımcıların faiz indirimlerine yönelik pozisyonlarını artırması ve piyasadaki devam eden arz sıkışıklığıyla rekor seviyeye yakın seyretti.

Beyaz metal, Pazartesi günü 58,84 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra yatay seyretti.

Yatırımcılar, yeni bir Fed başkanının göreve gelmesi ve bu ay açıklanacak gecikmiş ABD ekonomik verilerinin gevşeme çağrılarını destekleyeceği yönünde pozisyon alıyor.

Değerli metallerdeki son yükseliş, Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs’ta sona ermesinin ardından faiz indirimlerinin hız kazanabileceği beklentisini yansıtıyor.

Kısa vadede yatırımcılar, Fed’in bu ayki toplantısında bir faiz indirimi fiyatlıyor. Daha düşük faiz oranları, faiz getirisi olmayan altın ve gümüşü genellikle destekler.

Gümüş aynı zamanda, arz sıkışıklığına oynayan spekülatif para akışıyla da destek buluyor. Geçen ay Londra’ya rekor miktarda gümüş girişi oldu ve bu durum diğer merkezler üzerinde baskı yarattı.